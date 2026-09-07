मुकम्मल हो जाने दो ना:....

ऐ जिंदगी! मुझे तोड़ने की

इतनी भी जल्दी क्या है

थोड़ा और मज़बूत हो जाने दो ना

अभी-अभी तो ख़्वाब देखे हैं हमने

थोड़ा मुकम्मल हो जाने दो ना।।



-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले