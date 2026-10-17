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खुशबू भरी स्याही के:.....

Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

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                            खुशबू भरी स्याही के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श से पन्नों में रंगत क्या आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंसने लगीं वादियां फिजाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराने लगीं दिल की तमन्नाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का मौसम खिल गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का माहौल बदल गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की हसरतें मचल उठीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पन्नों की रूह को छूती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्याही मंद-मंद मुस्कुराती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों पर मिठास घोलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरती गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में खुशी के अंकुर फूटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरस कर खुशियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की दहलीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्साह उमंग से भरने लगीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ बिखरीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ इस कदर कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की दहलीज़ महक उठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरीं जो खुशियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की दहलीज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का हर कोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव और उमंग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरने लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में हर्ष का फूल खिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन बाग बाग हो उठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की कलियां मुस्कुराने लगीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब स्याही पन्नों को खुशी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग में भिगोने लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की कलियां यूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलखिलाने लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब स्याही पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों के रंग बिखराने लगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे उजड़े चमन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहार आई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पन्नों में रंगत आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ में बहार आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मंदिर में खुशियां छाईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब स्याही ने खुशियां बरसाईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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55 मिनट पहले

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