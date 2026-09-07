ख़ुदा से कम थोड़ी हो:....

ज़िंदगी तुमसे और क्या मांगू

तुम मिली हो

ख़ुदा से कम थोड़ी हो.......।।



-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले