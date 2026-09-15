ख़ुदा से कम नहीं दिखती:....

कलम हाथ में जब आती है

दुनिया संवर जाती है

सुख दुख लिखती है

सब कुछ लिखती है

ये ख़ुदा से कम नहीं दिखती

ख़ुदा का रूप लगती है।।



-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले