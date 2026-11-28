जिंदगी की रिवायत से:..…

जिंदगी की रिवायत से,

हम अंजान होते हैं।

जिंदगी कठिन से कठिन,

इम्तिहान तब लेती है।

जब हम नादान होते हैं।।



-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले