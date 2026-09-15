आजमाती है:.....

ये जिंदगी है मुस्कुराओ तो ही मुस्कुराती है।

हर कदम पर इंसान को ये भी आजमाती है।।



-ममता तिवारी

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1 hour ago