शिक्षक दिवस

बिन शिक्षक की शिक्षा होगी,अंधकार में मारें तीर।

बिना ज्ञान के पत्थर पूजें, फूट गए हैं तकदीर।



बिन बादल वर्षा न होगी, चाहे शोर मचा लो तुम।

शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।



नहीं होवे बिन शिक्षक के,ज्ञान-विज्ञान-आखर ध्यान।

शिक्षा के बिन इंसां होता,सींग,पूंछ बिन पशु समान।



बिन बाती दीया नहीं जलता चाहे तेल भरा लो तुम।

शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।



करते हैं शिक्षक का आदर,वो बुलंदियों को पाते हैं।

जो न समझे शिक्षक को,दर-दर की ठोकर खाते हैं।



बिन शिक्षा जीवन न चमके, चाहे दीप जला लो तुम।

शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।



शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा।

अंधकार के सीने को,वह शिक्षित हो कर फाड़ेगा।



बिन लहर नदी न बहती,चाहे नाव चला लो तुम।

शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।



शिक्षा पहले शिक्षक है, शिक्षा होती बाद में।

शिक्षक दिवस मना रहे,डॉ सर्वपल्ली की याद में।

-महेश तंवर

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एक घंटा पहले