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शिक्षक दिवस

Mahesh Kumar

Mahesh Kumar

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                            बिन शिक्षक की शिक्षा होगी,अंधकार में मारें तीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना ज्ञान के पत्थर पूजें, फूट गए हैं तकदीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बादल वर्षा न होगी, चाहे शोर मचा लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं होवे बिन शिक्षक के,ज्ञान-विज्ञान-आखर ध्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा के बिन इंसां होता,सींग,पूंछ बिन पशु समान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बाती दीया नहीं जलता चाहे तेल भरा लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हैं शिक्षक का आदर,वो बुलंदियों को पाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो न समझे शिक्षक को,दर-दर की ठोकर खाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन शिक्षा जीवन न चमके, चाहे दीप जला लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पियेगा वह दहाड़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार के सीने को,वह शिक्षित हो कर फाड़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन लहर नदी न बहती,चाहे नाव चला लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक बिन शिक्षा न होगी,चाहे जोर लगा लो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा पहले शिक्षक है, शिक्षा होती बाद में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक दिवस मना रहे,डॉ सर्वपल्ली की याद में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-महेश तंवर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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