आदमी का मैं बोलता है

तमाम उम्र गुजर गयी

बुनियाद को नजरअंदाज करते-करते महेन्द्र ,

और

आदमी छत पर खड़ा होकर

खुद को खुदा समझ बैठा !

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एक घंटा पहले