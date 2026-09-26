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वो बीते हुए पल

Madhav Patel

Madhav Patel

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                            वो बीते हुए पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साथ गुजरे थे कल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते जब भी याद हमे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में मचा देते हलचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुनसान राहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी कहीं गई बाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक घूम जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की निगाहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी बहाना लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुम्हारा मिलने आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे बैठे ही बिना बात के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ में घंटों समय बिताना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भले ही राहें हुई हो अलग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यादें कहाँ जुदा होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो यक़ीनन भौगोलिक दूरियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल में यादें जिंदा होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठते है जब कभी तन्हा तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुजरे लम्हे पास चले आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे भले ही खामोश हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लव खुद ही मुस्कुराते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे कोई गिला शिकवा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन खूबसूरत पलों का एहसास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखे बंद करो तो लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आज भी मेरे ही पास है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— माधव पटेल दमोह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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