आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Vaanprasth
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

वानप्रस्थ

Madhav Krishna

Madhav Krishna

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बढ़ न पाया दो कदम भी, फँस गया था जाम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़कर यूँ ही चला जब बुलाया श्री राम ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोपहर थी, भूख भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाया पिया, फिर सो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद अब जब से खुली है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने! क्या हो गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नरम भी है गरम भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा सा बेहया बिछौना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत खेला खेल सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नहीं भाता खिलौना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान अपनी डाल दी थी कबूतर की जान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं कठपुतली बना जलता रहा शमशान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात कल की है कि मुझ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थूक कर गाड़ी बढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भींच ली थीं मुट्ठियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवेश में त्यौरी चढ़ी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक है सौदा जगत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल में अड़चन नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मुझे विश्राम दो, अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलने का मन नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल ही तो चल रहा है धन मकान दुकान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशा तो हर तरफ है यौवन सुरा में पान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां! बदलना चाहता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बगल संसार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन लेना चाहता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता धन प्यार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गल गए हिटलर मुगल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंगेज़ से सम्राट भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्त में रह गयी उनकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख धरती चाटती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आचरण से बड़ा प्रवचन छिपा है किस ज्ञान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही गोबर मिला सम्मान में अपमान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हुआ जो छप गयीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पंक्तियाँ अखबार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्त! अब भी बंद हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुले कारागार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात यह है, हथकड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार दिखती भी नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और नीयत वासना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश करो, छिपती नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मिला अब तक हिलाकर जीभ व्यर्थ बखान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँस खाने के लिए चढ़ गया ऊँच मचान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लड़ें हर बार जीतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरी बिल्कुल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ देना रण, पलायन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी, कायरता नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर समय हो युद्ध केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शान्ति फिर कैसे मिलेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्पिणी इस नाल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नाल तक कैसे खिलेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हिचकता पार्थ अब? मत चूक! शर सन्धान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामना की स्वर्ण लंका जलायी हनुमान ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय कम है, लौटना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महासागर लांघना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम बैठे प्रतीक्षारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम को ही साधना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विभीषण से भेद पाकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे क्यों उलझना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघनादी बेड़ियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कब तक झुलसना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे दिया संदेश, मुड़कर लौट अपने धाम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़कर सब चल! बुलाया है प्रभू श्रीराम ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree