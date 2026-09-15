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मेरी तिजहारिन

Madhav Krishna

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                            मेरी तिजहारिन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा:
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"अगले जन्म में तुम पत्नी बनना और मैं पति!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं सहम गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ से लाऊँगा वह धैर्य?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुममें है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर और बाहर की नौकरी दिन रात बिना शिकायत!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो तुम हो जिसने नौकरी को भी प्रेम बना दिया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉलेज जाने से पहले सबके कौर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी दवा और आने तक की नसीहतों की सूची।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं यह भी जानता हूं कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष प्रधान समाज में नौकरी करने की क्या क्या समस्याएं हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष कहां स्वीकार कर पाता है समकक्ष स्त्री को भी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुम्हारा हंसते हुए घर में घुसना भी कितनी आश्वस्ति देता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुमने कक्षाएं ली होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना होगा और बढ़ चली होगी आगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यकीन मानो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे न रहने से यहाँ घर में कोई अंतर नहीं पड़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब तो रहते ही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा टीवी पर मोदी जी को निहारते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्मा मोबाइल पर देवी के गीत सुनती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे अपनी अपनी दुनिया में; और मैं कक्षाओं में बच्चों के बीच।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना भी पड़ा रहता है बर्तन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गैस चूल्हे में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा रहता है इन आवाजों के बीच।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही घर बस घर नहीं रहता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें तुम्हारे आते ही हलचल मच जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे ग्रहों को नाचने के लिए सूरज मिल गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वीणा में कई तार एक साथ छेड़ दिए हों तुमने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब खाने लगते हैं गरम गरम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बतियाने लगते हैं, और तुम देखती रहती हो सब कुछ हंसते हंसते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बड़ा हो रहा था, हो भी गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन एक दिन, अचानक तुम मेरे जीवन में आयी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं बच्चा बन गया फिर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ऐसा सबके साथ होता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ! बूढ़ों को बच्चा बना देने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इतने बच्चों को एक साथ पालने का हुनर भी बस स्त्री में ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खुशी भी किसमें है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थककर दो घड़ी आराम करते समय बच्चों के बीच दबने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी शिकायतों में और नयी नयी माँगों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझसे तो तुमने कुछ मांगा ही नहीं मेरे सिवा कभी भी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उल्टा मेरे लिए ही मांगती रहती हो हरितालिका तीज पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान से, हर साल हर बार, बस मौका चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत के निष्काम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सबसे अधिक प्रसन्न तभी होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसे कोई अखण्ड सौभाग्यवती होने का आशीष देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम्हारे अपने जीवन का तुम्हारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तुमने मेरे जीवन में ही मिला दिया है अपना जीवन कुछ यूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम खोजने पर भी अपना जीवन मुझसे अलग नहीं खोज पाती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो! तुम जो कहोगी, मैं करूंगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि पत्नी बनकर तुम्हारे साथ वह न्याय न कर सकूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम अनायास करती हो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्ण ईश्वर की पहली कृति स्त्री ही है, जानता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी वह इतनी पूर्ण है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी निरपेक्ष, इतनी निष्काम और प्रेम से भरी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और, सुनो! यह सच है:
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत होना इस सृष्टि का सबसे मुश्किल काम है!!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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