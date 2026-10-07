"ख़ुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे"

यह दश्त-ए-ख़्वाब कि अब कोई भी सदा न करे

वह मेरे साथ रहे और इल्तिजा न करे



यह संग-ए-दिल है कि अश्कों की धार भी जिस पर

असर करे तो करे, पर कभी वफ़ा न करे



मैं उस के हिज्र का क़ैदी हूँ बख़्त-ए-ख़ुफ़्ता का

वह मेरे ज़ख़्म पे अब कोई भी दवा न करे



मैं अपनी ज़ात के ज़िंदाँ में दफ़्न हूँ कब से

वह आ के देख भी ले पर मुझे रिहा न करे



वह हर्फ़-ए-तल्ख़ जो लिखे थे ख़ून-ए-दिल से कभी

ख़ुदा करे कि उसे अब कोई पढ़ा न करे



यह अक्स-ए-ख़्वाब जो टूटी हुई कोई शै है

वह मेरे सामने अब आइना-नुमा न करे



यह हर्फ़-ए-आख़िरी तहरीर कर दिया 'अंजुम'

"ख़ुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे"





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एक घंटा पहले