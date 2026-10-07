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"ख़ुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे"

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                            यह दश्त-ए-ख़्वाब कि अब कोई भी सदा न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे साथ रहे और इल्तिजा न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह संग-ए-दिल है कि अश्कों की धार भी जिस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असर करे तो करे, पर कभी वफ़ा न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस के हिज्र का क़ैदी हूँ बख़्त-ए-ख़ुफ़्ता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे ज़ख़्म पे अब कोई भी दवा न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी ज़ात के ज़िंदाँ में दफ़्न हूँ कब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आ के देख भी ले पर मुझे रिहा न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हर्फ़-ए-तल्ख़ जो लिखे थे ख़ून-ए-दिल से कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा करे कि उसे अब कोई पढ़ा न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अक्स-ए-ख़्वाब जो टूटी हुई कोई शै है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे सामने अब आइना-नुमा न करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह हर्फ़-ए-आख़िरी तहरीर कर दिया 'अंजुम'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"ख़ुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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