गिरके पलकों से बिखर जाएँगे हम भी अंजुम

ज़ुल्फ़-ए-ख़मदार से यूँ रुख़ न छुपाओ जानाँ

तालिब-ए-दीद हूँ दीदार कराओ जानाँ



तिश्ना-लब आपकी महफ़िल में हैं बैठे कब से

चश्म-ए-उल्फ़त से ज़रा हमको पिलाओ जानाँ



रात-दिन ज़ुल्म की बरसात करो हो हम पर

क्या ये दस्तूर-ए-मोहब्बत है बताओ जानाँ



ख़ाक-ए-पा-ए-रह-ए-उल्फ़त है मुक़द्दर अपना

सर-ए-तसलीम है जो चाहो बनाओ जानाँ



कुश्ता-ए-तेग़-ए-अदा कब से पड़े आपके हैं

ख़ून-ए-नाहक़ का न इल्ज़ाम उठाओ जानाँ



उम्र गुज़री है इसी कुंज-ए-तमन्ना में, हमें,

अब किसी और ठिकाने न लगाओ जानाँ



सोज़-ए-फ़ुर्क़त में पिघलती है मेरी शमअ-ए-हयात

आतिश-ए-हज्र को अब आके बुझाओ जानाँ



गिरके पलकों से बिखर जाएँगे हम भी अंजुम

टूटते तारों से अब हमको मिलाओ जानाँ







- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

46 मिनट पहले