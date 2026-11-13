एक उजाड़ ज़मीन पर

मैं प्रेम में हूँ,

मगर अब प्रेम को

नदी की तरह होना चाहता हूँ—



जो किसी किनारे तक पहुँचने की ज़िद में

अपना बहना नहीं भूलती,

जो राह में आए पत्थरों से टकराकर भी

अपने संगीत को

मरने नहीं देती।



मैं चाहता हूँ—

तुम्हारा नाम मेरे भीतर

वैसे ही खिल उठे

जैसे किसी पहाड़ की गहरी चुप्पी में

अचानक

एक जंगली फूल

अपनी ख़ुशबू से मौसम बदल दे।



तुम्हारी याद आए

तो वह सावन न बने

जो हर बार मुझे

भीतर तक भिगोकर उदास कर दे,

बल्कि भोर की वह ओस बने

जो घास की नन्ही पत्तियों पर ठहरकर

पहली धूप के स्पर्श से

मोती-सी मुस्कुरा उठती है।



अब मैं तुम्हें

अपनी मुट्ठियों में क़ैद

किसी फूल की तरह नहीं चाहता,

क्योंकि मैंने देखा है—

बहुत अधिक प्रेम से भी कभी-कभी

फूलों की साँस घुट जाती है,

और बहुत कसकर थामी गई चीज़ें

धीरे-धीरे

हमारे हाथों में ही मुरझा जाती हैं।



मैं तुम्हें उस हवा की तरह चाहता हूँ

जो मेरे पास से गुज़रकर भी

अपनी दिशाओं की आज़ादी में रहती है,

और फिर किसी थकी हुई शाम

मेरी खुली खिड़की से होकर

मेरे कमरे में चली आती है—

जैसे दूर कहीं से

तुम्हारी कोई ख़ामोश ख़बर आई हो।



प्रेम में अब

बस इतना-सा बदलाव चाहता हूँ—



तुम मेरी ज़िंदगी का आसमान रहो,

मगर तुम्हें छू लेने की

कोई ज़िद न रहे मुझे;

मैं दूर खड़ा

तुम्हारी विशालता को देखूँ

और अपने भीतर

एक पूरा मौसम

धीरे-धीरे खिलता हुआ महसूस करूँ।



क्योंकि प्रेम शायद

किसी को पा लेने का नाम नहीं,

न किसी को अपनी हथेलियों में

हमेशा के लिए रोक लेने का हुनर—



प्रेम तो शायद यह जान लेना है

कि कोई व्यक्ति

हमारा होकर भी

हमारा नहीं होता।



और फिर भी—

उसके होने भर से

हमारे भीतर

एक उजाड़ ज़मीन पर

फूलों की पूरी बस्ती

उग आती है।

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एक घंटा पहले