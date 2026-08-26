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अत्याचार सदा सहने वालों को

Lina Verma

Lina Verma

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                            जागो रे, जागो रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ खड़ा हो चुका है नया सवेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के पीछे भागने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज की चिंता न करने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन की करने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की बात न सुनने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबी ज्ञान को ही अपनाने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी ज्ञान को छोड़ने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में हारकर, विवश होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को दोष देने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कर गुज़रने की क्षमता रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार के डर से रोने वालों—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो रे, जागो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ खड़ा हो चुका है नया सवेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्याचार सदा सहने वालों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत के खिलाफ आवाज़ न उठाने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूरी के तले जीने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी समस्या में पड़ जाने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दूसरा आकर बचाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा सोचने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कर गुज़रने की क्षमता रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार के डर से रोने वालों—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो रे, जागो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ खड़ा हो चुका है नया सवेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर जाकर पछताने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता की राह पर निकल जाने पर भीअसफलता के डर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच में छोड़ने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफलता प्राप्त नहीं कर सकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा सोचकर प्रारंभ ही न करने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कर गुज़रने की क्षमता रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार के डर से रोने वालों—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो रे, जागो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ खड़ा हो चुका है नया सवेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकसित भारत का स्वप्न देखने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद विकसित होने का प्रयास न करने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब विकसित होंगे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत खुद-ब-खुद विकसित होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच में ही छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मत जाना तुम सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कर गुज़रने की क्षमता रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार के डर से रोने वालों—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो रे, जागो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ खड़ा हो चुका है नया सवेरा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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