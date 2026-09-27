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सत्ता का फार्महाउस

Laxmikant rudrayush

Laxmikant rudrayush

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                            "सत्ता का फार्महाउस"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेसबुक और व्हाट्सएप पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दावों की लंबी कतारें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दीवार पर चस्पां यहाँ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावी नेताओं के नारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर से अब गूँज रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावी सांसद का नारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है, हर मज़दूर यहाँ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनने को बैठा युवराज हमारा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति को इन लोगों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दद्दा का फार्महाउस समझ लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाने को सिंहासन कुर्सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी ज़मीर को खरीद लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लार टपकती है सत्ता के प्रति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में लोभ का मेला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु बुद्धि के बियाबान में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हर ज्ञानी अकेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोस्ट डालने से क्या सचमुच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकदीर देश की बदलती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या महज़ हवा में खोखले शब्दों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक आग जलती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़े-लिखे कुछ मूर्ख चेहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कोरे सपने बुनते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता की गाढ़ी मेहनत पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अपने महल चुनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो! ज़रा इन मुखौटों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई की धूप दिखाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास महज़ पोस्टों का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मठ हाथों से लिखवाओ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-लक्ष्मीकान्त शर्मा 'रुद्र'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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