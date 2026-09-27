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सभ्यता का नकाब

Laxmikant rudrayush

Laxmikant rudrayush

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                            "सभ्यता का नकाब"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे-ऊँचे चौराहों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गूँज रहा है शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे मुस्कुराकर कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"बदल गया है अब दौर!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर गली के कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जलता एक चिराग़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बुझती लौ पर छपा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यवस्था का ही दाग़ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ के हसीं पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दावों की बौछार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ीक़त की ज़मीं पर तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस रोटी का हाहाकार है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पसीने की बूँदों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये काँच के महल सजाए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी मजदूर ने आज अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे भूखे सुलाए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मखमली गद्दों पर बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुफ़लिस का दर्द जताते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरअसल वे ही तो चुपके से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हक़ का निवाला खाते हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सी, धर्म और ज़ात के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़ नए क़िस्से सुनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान से इंसान को लड़वाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सियासत चमकाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ सोए हुए इंसान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब यह तमाशा देखना बंद करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठी इन लुभावनी बातों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ सिर धुनना बंद करो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो अब अपनी ही ताक़त से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बंद द्वार को खोलना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय के इस सन्नाटे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सच को चीरकर बोलना है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक श्रम की हर बूँद का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाजिब सम्मान न पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सारा तथाकथित 'विकास'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ एक मज़ाक ही कहलाएगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-लक्ष्मीकान्त शर्मा 'रुद्र'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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