हिन्दी महिमा चालीसा

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Laxmikant rudrayush

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                            :जय हिंदी जननी जग - माता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे गौरव भारत पाता।।१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन - जन के मन की अभिलाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी भारत की परिभाषा।।२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख में बनकर धीर बँधाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख में मधुर हँसी बरसाती।।३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता , स्नेहिल छाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी ने हर भाव सजाया।।१४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू को भी अर्थ सिखाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके अधरों पर मुस्काती।।५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रमिकों के श्रम की परिभाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन - मन की तुम सच्ची आशा।।६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर - आँगन की सहज कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही लगती पहचानी।।७।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोरी में बनकर रस ढलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों के सपनों में पलती।।८।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन में उत्साह जगाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़ी आँखों को सहलाती।।९।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर में मधुरिम गूँज तुम्हारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यंजन में है शक्ति सारी।।१०।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीतों में तुम सुर बन जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कथ्य बने तो मन हरषाती।।११।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद भुलाकर साथ निभाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से मन का सेतु बनाती।।१२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किसी से बैर तुम्हारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बने बस लक्ष्य हमारा।।१३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी , सूर , कबीर निराला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर सब नें किया उजाला।।१४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा की भक्ति में हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत भाल चमकती बिंदी।।१५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनकर है हुंकार तुम्हारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी है पहचान हमारी।।१६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद की कथा सँवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममतामयी भाषा है प्यारी।।१७।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर - व्यंजन का मेल निराला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर - अक्षर दीपक माला।।१८।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का सम्मान तुम्हीं हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन - मन की मुस्कान तुम्हीं हो।।१९।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति - धर्म के भेद मिटाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम और सौहार्द जगाती।।२०।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का रथ शिखर चढ़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व - पटल पर मान बढ़ेगा।।२१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेखक , कवि , विद्वान उचारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में हिंदी गीत तुम्हारे।।२२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र - प्रेम का भाव जगाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज भाषा का मान बढ़ाओ।।२३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन - जन तुमको शीश नवाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का गौरव नित गाए।।२४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी की ब्रज कहे कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'रुद्र' भाव रसधार पुरानी।।२५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवधी में जग का रंग न्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप हिन्दी का सबसे प्यारा।।२६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजस्थानी रंग निराला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'रुद्र' मनोहर स्वर मतवाला।।२७।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में अपनापन भरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की दूरी पल में हरती।।२८।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन का विश्वास तुम्हीं हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की मधुमास तुम्हीं हो।।२९।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल व्याकरण हमें सिखाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनेपन का भान कराती।।३०।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौपालों की सहज कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी की है अमिट निशानी।।३१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर - आँगन की सहज कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही लगती पहचानी।।३२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा का माध्यम बन पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'रुद्र' ज्ञान का दीप जलाए।।३३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदों में संस्कृत की धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहे मात बन रूप तुम्हारा।।३४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राकृत बनी लोक की बानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपभ्रंशों से हिंदी जानी।।३५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन को संवाद सिखाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बसे मन पास बुलाती।।३६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ सब फूल सुहाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी उनमें भाव जगाने।।३७।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'रुद्र' कलम केवल यश गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का ही मान बढ़ाए।।३८।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी शब्द नहीं बस भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें बसती जन की आशा।।३९।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँस रहे इस तन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी गूँजे सबके मन में।।४०।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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