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भाई बहन जैसा रिश्ता ना कोई

Laxmi Kanodia

Laxmi Kanodia

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                            भाई की कलाई सजती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब राखी की डोरी बंधती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे टीका, हाथों मिठाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियां हर घर में खिलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षाबंधन आया प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारा यह त्यौहार हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहना लाई थाली अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी सजा मनभावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सच्चे भाव रखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरा यह बंधन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी बांधे, गले लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले भैया हंसते-हंसते-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी रक्षा वचन हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ निभाऊं हर पल तुम्हारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारी बहना, तुझ से नाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह भरा सबसे न्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी बातें, हंसी पुरानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर यादों में खो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की वह शरारतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब रक्षाबंधन पर मुस्काते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई बहन जैसा रिश्ता ना कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन जैसा प्यार ना कोई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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