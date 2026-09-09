किताबी कीड़ा

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                            किताब ला धरके बइठे रहिथे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान के गंगा बहाथे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोनो बात पूछ देबे त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्ना पलट-पलट के बताथे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुजी पूछिन—“बता बेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान कब बोए जाथे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले—“सर, किताब म लिखे हे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानसून म बोए जाथे!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुजी हँसके पूछिन फेर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“खेत म पानी केकर देबे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले—“ए बात तो किताब म नइ हे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान ल पूछ के कहिबे!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्मी म पंखा बंद होगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजली घलो नइ आय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबी ज्ञानी कहिथे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ऊर्जा संरक्षण होवत हे, चिंता काबर भाय!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूगोल म दुनिया घूम डारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक्शा म देश चिन्हाथे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपन गाँव के रद्दा पूछव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल निकाल के देखाथे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थशास्त्र म भाषण देथे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बचत करना चाही।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनखा मिलते बाजार जाके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहिथे—“आज डिस्काउंट भारी!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान म बताथे सबला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“स्वच्छता बहुत जरूरी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपन कमरा देखव त लगथे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचरा विभाग के पूरी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताब के ज्ञान बुरा नइ हे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान के वो भंडार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेर जिनगी के पाठ बिना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरा हे व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताब पढ़व, खूब पढ़व जी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बढ़ावव रोज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेर किताब के बाहर घलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा जिनगी पढ़व खोज!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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