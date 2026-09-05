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जिससे प्रकाशित हो मानव-कहानी।

Laxman Rajput

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                            अज्ञान-तमस के मध्य जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्ञा का दीप प्रज्वलित करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-मरीचिका से मुक्त कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-पथ का संधान करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु हैं ज्ञान-सुधा के सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु हैं चेतना के अधिष्ठाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संशय, शंका, भ्रम हरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनते हैं जीवन के पथ-प्रदाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी वाणी मंत्र-सम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका अनुशासन साधना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके चरणों में नत होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखें जीवन की आराधना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारों का बीज रोपकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरित्र-पुष्प को विकसित करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक-ज्योति प्रज्वलित करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव को मानवत्व समर्पित करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु केवल ज्ञान नहीं देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरात्मा का बोध कराते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतनशील पथ से रोक हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्कर्ष-शिखर तक ले जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे गुरुवर! आपका सान्निध्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का परम सौभाग्य है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी कृपा से ही संभव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान, विवेक और सद्भाव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उद्घोष नहीं केवल वाणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु ही जीवन की वह ज्योति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे प्रकाशित हो मानव-कहानी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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