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भगवा — एक ध्वज नहीं, एक साधना

Lara Upadhyay

Lara Upadhyay

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भगवा — एक ध्वज नहीं, एक साधना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्रातः की पहली किरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के माथे को चूमती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब शाखा के शांत प्रांगण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक केसरिया आभा झूमती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल वस्त्र नहीं आकाश का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल रंगों की रेखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें युगों की तपती साधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि-परंपरा की लेखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वह सिंहासन माँग रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपने लिए सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन खड़ा वह सिखलाता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले राष्ट्र, बाद में अभिमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयंसेवक जब शीश झुकाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वज कुछ कहता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर कोई स्वर उठता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सेवा से बड़ा धर्म नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम मिलें तो केवल पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, हृदय भी जुड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ध्वज के नीचे आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद पुराने मिटते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की हर मुट्ठी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का स्पंदन पहचानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुख से ऊपर उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य का दीप जलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवा! तेरी लौ में जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार स्वयं गल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुझसे जीवन सीख ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह देना ही सीख पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू विजय का मद नहीं सिखाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू त्याग का गीत सुनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर उठने वाले को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य-पथ पर ले जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ में जब तू लहराता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रश्न जगाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भारत को क्या दे सकते हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंतर्मन उत्तर पाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन से सेवा, मन से करुणा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी में मधुर विचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म बने राष्ट्राराधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हो जीवन का आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे भगवा! तू मौन गुरु है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा मौन पुकार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर स्वयंसेवक के जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का संस्कार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तेरा गौरव शब्दों में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल तेरी शान में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा सच्चा अर्थ दिखाई दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सेवा हो इंसान में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू लहराता रहे गगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भीतर उजियारा करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ भारती के चरणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना जीवन अर्पित करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वज रहे ऊँचा—भाव रहे ऊँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा रहे हमारा कर्म;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवा केवल ध्वज न रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाए जीवन का धर्म।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ लारा उपाध्याय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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