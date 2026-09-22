हमारी कमी बताओ

तुम्हें तो याद भी नहीं कि हमारे में कमी थी,

अब तो इतने भूल गए हो कि हमारी कमी भी नहीं बताते।



- ललित दाधीच

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एक घंटा पहले