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सबको अनुमान होने लगा — घर में खाना नहीं बनता है

Lakshman Jha

Lakshman Jha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरी पहचान थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग मुझे सब जानते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी फैन-फॉलोइंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ चली थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कभी कुछ गा लेता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बाँगो बजा लेता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता-पाठ किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता था, कभी गीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुनगुनाया करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व के विषयों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना विचार रखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेज़ी, हिन्दी और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैथिली का प्रचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र 76 के बावजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीर्षासन सुबह करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी साइकिल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्टंट भी करता रहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग अपनी प्रतिक्रियाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अलंकृत किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते थे और मनोबल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ाया करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ दिनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दोस्त मुझसे कतराने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरक्ति की बू आने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़रीब के दोस्त ने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन पूछने पर बताया —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम अब तुम न रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
AI ने तुम्हें बदल दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण तो 76 का था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
25 का कैसे हो गया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मुझे ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको अनुमान होने लगा —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में खाना नहीं बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब ऑनलाइन आने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता तुम्हारी है या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
AI की, संदेह सबको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता के भाव को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला हम क्या देखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-बिरंगी आकारों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लखनऊ का भूल-भुलैया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात अब समझ में आ गयी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने को सुधारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मौलिकता में उतारा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-लक्ष्मण झा परिमल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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