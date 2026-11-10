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बहुत सुंदर ,सार्थक कविता

Lakshman Jha

Lakshman Jha

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            साहित्यकार और लेखक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला मैं कहाँ बन पाऊँगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो मुझे बहुत कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ना और सीखना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ समय ही मुझे हुए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने भी कुछ-न-कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखने की लत पाल रखी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब यह मेरी हॉबी बन गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी ज्ञात होने लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इस रंगमंच पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाठक कौन है, कौन समालोचक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन अपनी टिप्पणियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत बरसाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे बहुत कम होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात ऐसी भी नहीं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ने वाले समझते नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग तालियों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीडियो से अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपस्थिति दर्ज कराते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी 'सुपर'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर निकल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग 'अच्छा सृजन',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'बहुत खूब', 'बहुत सुंदर'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर कन्नी काट लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने तो सचिन के रिकॉर्ड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को भी पीछे छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज चार वर्षों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकेट पर टिका हुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक रचना खुशी की हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या प्रेम-प्रसंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हर एक रचना के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमेंट बॉक्स में लिखा आता है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'बहुत सुंदर, सार्थक रचना'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच पूछें तो आज तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह छक्का ही मार रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबको बेवकूफ़ बना रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम आकाश की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखे जा रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम आपके कमेंट के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यासे नहीं हैं और न कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी चाह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपने स्वाद को बदलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लोगों के दिल को जीतें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने तो कमेंट की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही थाली बना रखी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक में भी वही परोसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी में भी वही परोसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता रो रही हो या हँस रही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी उँगली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉपी-पेस्ट ही उसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्यिक धर्म बन गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने पढ़ा ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस शीर्षक देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशीर्वाद दे दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे भाई! यदि पढ़ना ही नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इतना कष्ट क्यों किया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही वाक्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार साल तक क्यों जिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम लिखते हैं दिल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पढ़ते हो उँगली से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए तो साहित्य का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाज़ार मंदा हो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर तो बस इतना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन हमारी मौत पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह यही लिख देगा —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'बहुत सुंदर, सार्थक रचना'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-लक्ष्मण झा 'परिमल'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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