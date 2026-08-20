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चाय 'चाह'

kumud dharwal

kumud dharwal

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                            'चाय'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'चाह'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंजाबियां दी शान ही वखरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना भावमयी शब्द है यहाँ 'चाह'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाह पीने की चाह जब उठती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तलब रोके नहीं रुकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन में चाय के साथ एक दुराव जुड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे चाय नहीं पीते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लत लग जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डराया जाता था उन्हें काले रंग के हो जाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस देश में जहाँ एक अभिशाप है काला होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ कौन चाहेगा काला होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालाँकि उल्टा है यहाँ दिल के मामले में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ कोई दिक्कत नहीं है काले, लाल या पीले होने में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब छुप कर एक कप पीते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस काम से रोका जाए वही काम छिप कर करने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐवरेस्ट फतह करने वाली फीलिंग होती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साल बढ़ते गए, चाय के कप भी बढ़ते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक, दो, तीन---दस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वजहें बुन ली गई थीं, तलब उठने पे बिन वजह भी पी लेते थे बस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो टुक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी गमे तन्हाई में पाने को साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी महफिल के हमसफरों का पाने को साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पी लेते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यानी फीलिंग्स के लिए पीते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बुढ़ापे में भी पी रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ वजह अभी भी हैं, कुछ डरपोक हो गई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लम्बे चौड़े शब्दों के जाल चहुँ और कस गए है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदा कदा फन उठाए डराने लगे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीनी, डायबिटीज तन दूर से ही बाय बाय करने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैफीन, न भई न, दिल ढोलक की थाप सा बजने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलेस्ट्राल, सारा वजूद ही लिजलिजाने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केंसर ओह! कालिया नाग इधर आता हुआ लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की चाह उतनी ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब नहीं कप दस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक--आधा---और आधा बस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गिल्टी सी फीलिंग अब आने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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