जाते जाते कुछ कह तो जाओगे?

कुछ लम्हे चुन के,

कुछ यादें बुन के,

कुछ कहना सुन के,

कुछ सुनना कह के,

दिल की डोर को दिल से बुन के,

पल ये खुशियों के कैसे भुलाओगे?

कैसे तुम चले जाओगे?

मुझमें घुल के,

खुद को भूल के,

यादें धूल के,

जुदाई कबूल के,

इनको कैसे बिसराओगे?

कैसे तुम चले जाओगे??

वो चांदनी रात,

वो भींगती बरसात,

वो गुनगुनाती ठंड,

वो वसंती रंग,

वो गर्मियों की कुक,

अब ,

वो बिछड़ने की हुक,

जाते जाते कुछ कह तो जाओगे?

कैसे तुम चले जाओगे?

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31 मिनट पहले