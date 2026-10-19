जिनके मन का रावण मरा नहीं !

वो क्या रावण मारेंगे,

जिनके मन का रावण मरा नहीं !

वो क्या रक्षा कर पाएंगे,

जिसने रक्षा का पाठ पढ़ा नहीं !

बाहर से है जो राम,

वही अंदर से है रावण वंशज !

जिनके मन में नारी सम्मान नहीं,

वही आज बन बैठे हैं जज !

जो सुबह मन्दिर जाता हो,

वह शाम को जाता मधुशाला !

कलयुग के राम से बेहतर है,

वो रावण अब त्रेता वाला !

इंसान नहीं वह पशु समान,

जो नैतिकता से भरा नहीं !

वो क्या रावण मारेंगे,

जिनके मन का रावण मरा नहीं !



- कुमार कृष्णा "मोहन"

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एक घंटा पहले