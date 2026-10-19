वो क्या रावण मारेंगे,
जिनके मन का रावण मरा नहीं !
वो क्या रक्षा कर पाएंगे,
जिसने रक्षा का पाठ पढ़ा नहीं !
बाहर से है जो राम,
वही अंदर से है रावण वंशज !
जिनके मन में नारी सम्मान नहीं,
वही आज बन बैठे हैं जज !
जो सुबह मन्दिर जाता हो,
वह शाम को जाता मधुशाला !
कलयुग के राम से बेहतर है,
वो रावण अब त्रेता वाला !
इंसान नहीं वह पशु समान,
जो नैतिकता से भरा नहीं !
वो क्या रावण मारेंगे,
जिनके मन का रावण मरा नहीं !
- कुमार कृष्णा "मोहन"
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एक घंटा पहले
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