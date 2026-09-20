सम्मान के भूखे लोग

सम्मान के भूखे लोग भी,

चन्द पैसों के खातिर,

अपात्रों का भी सम्मान कर रहे हैं।

बाकायदा विज्ञापन चलाकर,

पैसों की मांग कर रहे हैं,

जितना रुपया उतना बड़ा सम्मान।

पैसों की मांग करने में,

बड़े बड़े लोग लगे हैं,

वह अपनी फर्म पद के हिसाब से,

आनलाइन आवेदन पत्र,

आमंत्रित करते हुए,

धन की मांग कर रहे हैं।

सुर्ख़ियों में आने के लिए,

धनी व्यक्ति आगे आकर,

सम्मान ग्रहण करते हैं,

व्यावसायिक सामाजिक,

प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपने आप को,

गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।।

-कुलदीप शुक्ला

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19 मिनट पहले