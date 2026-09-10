गुज़र भी जहां के रंगों से

गुज़र भी जा जहां के रंगों से

जमाना क्या ख़ाक होगा

गुमान करता है जिस शरीर का

वह एक दिन जलाकर राख होगा

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24 मिनट पहले