माहौल ऐसा हैं कि निकलने में कई ज़ाम लगते हैं

माहौल ऐसा हैं कि निकलने में कई ज़ाम लगते हैं

लाश हों चुके उफ़ भी करे तो कई इल्ज़ाम लगते हैं



हाल पऱ मलाल इस क़दर हुआ क़ि क्या कहें तुम्हें

बड़े अश्क़ बिखरे हैं इनके मोल भी बेदाम लगते हैं



ज़ब बेक़दरी हुई तो ख़ुद का मोल पता लगा हमकों

हम शिद्द्त वाले जैसे गली चौराहे पे हज़ाम लगते हैं



कितनी दफ़ा कहा हैं मुझे मेरे हाल पे न छोड़ा करो

एक पल भी तन्हा होतो हमें दर्द के पैगाम लगते है



जिस तरह संभाला हैं आपने मुझे मेरे दर्द के वक़्त

आप तो हमें पहुंचे हुए क़ोई बड़े सें निज़ाम लगते है



इश्क़ क़ी बात करते हों अपने बाप सें भी डरते हों

ख़ाक इश्क़ हैं आप तो रिवायत के गुलाम लगते है



हर रात गुजरती हैं हमारी अफ़सोस के साथ जानाँ

हम जैसे तो इस तबाह इश्क़ में भी नाकाम लगते है



कृष्णा सें इश्क़ क़ी बात करते हों अना ले के आप

अना के मरीज़ लोग मुझे निहायती बेकाम लगते है...

-कृष्णा शर्मा

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एक घंटा पहले