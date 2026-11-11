आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mahol esa hai ki niklne me kyi jaam lagte hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

माहौल ऐसा हैं कि निकलने में कई ज़ाम लगते हैं

Krishna Sharma

Krishna Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माहौल ऐसा हैं कि निकलने में कई ज़ाम लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाश हों चुके उफ़ भी करे तो कई इल्ज़ाम लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाल पऱ मलाल इस क़दर हुआ क़ि क्या कहें तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े अश्क़ बिखरे हैं इनके मोल भी बेदाम लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ब बेक़दरी हुई तो ख़ुद का मोल पता लगा हमकों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम शिद्द्त वाले जैसे गली चौराहे पे हज़ाम लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी दफ़ा कहा हैं मुझे मेरे हाल पे न छोड़ा करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल भी तन्हा होतो हमें दर्द के पैगाम लगते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस तरह संभाला हैं आपने मुझे मेरे दर्द के वक़्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप तो हमें पहुंचे हुए क़ोई बड़े सें निज़ाम लगते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ क़ी बात करते हों अपने बाप सें भी डरते हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ाक इश्क़ हैं आप तो रिवायत के गुलाम लगते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात गुजरती हैं हमारी अफ़सोस के साथ जानाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जैसे तो इस तबाह इश्क़ में भी नाकाम लगते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्णा सें इश्क़ क़ी बात करते हों अना ले के आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अना के मरीज़ लोग मुझे निहायती बेकाम लगते है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कृष्णा शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree