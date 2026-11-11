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कौन कम्बख्त दुःख की चादर ओढ़े बैठेगा

Krishna Sharma

Krishna Sharma

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                            कौन कम्बख्त दुःख की चादर ओढ़े बैठेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने चेहरे के नूर क़ो बेवजह धो के बैठेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्ची उम्र में झुर्रियां युहीं दस्तक नहीं देती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये इश्क़ी ग़म हैं ये गहरा निशान छोड़े बैठेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा भला जो खुशियाँ में जी रहा था बंदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत के पीछे शगुफ़ी सें मुँह मोड़े बैठेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज़ा उन गुनाहो क़ी मिली जो किए ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे ख़बर थी दर्द कंधो पे वक़्त ढोने बैठेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत हैं ग़म ऐसे बिछड़े मुड़ के न आए कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थक चुकी हूँ बहुत क़ोई तो हों जो रोने बैठेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको दिली मुरीद दिली इश्क़ माना कृष्णा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ख़बर वो ख़ास दर्दी लिबास दे के बैठेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कृष्णा शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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58 मिनट पहले

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