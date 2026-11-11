फ़रेब-ए-मुक़द्दर में हमें परछाई तक रास न आई

औरत के नसीब के ताने कुछ यूँ हिस्से में पाए गए

पैदाइश करने वाले के हाथों सें सवाल उठाए गए



फ़रेब-ए-मुक़द्दर में हमें परछाई तक रास न आई

तू ही सोच ज़रा कैसे-कैसे ज़ख्म कंधो पे ढाए गए



अपने घर की चारदिवारी ज़ब ज़िल्लत देने लगी

अश्क-ए-ख़ूँ बिना क़ोई चीख़ निकाले बहाए गए



घुटन एक पल की हों तो भी बर्दाश्त मुश्किल हैं न

तो फिर सोचो कैसे उम्र के दिन हमसे बिताए गए



पत्थर भी टूट जाता हैं ज़ब चोट की गिनती न हों

तो फिर हम जैसे लोग किस हद तक बिखराये गए



कृष्णा क़ो समझ न आए ये जहाँ के रीती-रिवाज़

औरत होने की ज़ात पऱ कितनी बलि चढ़ाये गए...

-कृष्णा शर्मा

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एक घंटा पहले