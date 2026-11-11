दिल-ए-दाग़-दार थम न जाए सो ख़ुद क़ो टोका हमनें

दिल-ए-दाग़-दार थम न जाए सो ख़ुद क़ो टोका हमनें

मानो शब-ए-ग़म में अश्क़ो क़ो तकिये सें सोखा हमनें



तिल-तिल दिल जला तब जाकर सुबह हुई ज़िस्म की

अहद-ए-मुसीबत में खुदखुशी सें ख़ुद क़ो रोका हमनें



हाये,ये तमाम रिश्ते ये नाते और ये ज़ाहिरदारी इनकी

ज़ाहिर-परस्ती सें खाया कई दफ़ा मकर्रर धोखा हमनें



सब ठीक हों जाएगा ये ज़ुमला सुनते-सुनते थक गए

नीम-हक़ीम के दर पे बमुश्किल ख़ुद क़ो झोका हमनें



क्या मुख़ालिफ़त करते अपने नसीब के हाथों मारे गए

ख़ुदा के दर पे अपनी लग़ज़िश क़ो फिर कचोटा हमनें



ये गुल-फ़िशानी वाले क्या जाने मेरी बेबसी क़ो जानाँ

अश्क़ो वाले चेहरे पर तबस्सुम का नक़ाब ओढ़ा हमनें



क्या ज़िल्लत हैं,क्या मुफ़लिसी,क्या ही नसीब कृष्णा

ऐसे ऊपरवाले की लिखवाट क़ो कई दफ़ा कोसा हमनें

-कृष्णा शर्मा

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1 hour ago