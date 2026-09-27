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क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।

krishna murari

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                            ये तेरे नयनों के सपनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तेरे नयनों के सपनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भांति -भांति अरमान पले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वासों संग अहसास चले हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलते बुझते दीप हैं जितनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गये ये वहीं खिले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुमुद बनें मृदुभाष मिले हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीर पंक के नीरज चिकनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख में दु:ख की याद कहां है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप -छांव मरजाद कहां है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल यहां खेला है किसनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्प शूल संग विधा विधाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्त रेख क्यों कर के मिटाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुना ख्वाब कंटकमय जितनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब -जब तुझको याद किया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ने ये फरियाद किया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीस वही है, वही है तड़पनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच सपनें सच होने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बीज रच के बोने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयी राग, नवगीत है रचनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।७।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्धकार को चीर चलो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्भय मन हो, सफल लखो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुपम तेज, अलौकिक सपनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों लगते हैं सच ये अपनें?।८।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कृष्ण मुरारी पाण्डेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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