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प्रखर प्रज्ञा प्रवाह:-

krishna murari

krishna murari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रखर चेतना, प्रखर वेदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रखर हुई यह रात नयी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्ञा के प्रभूत उद्भव से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच -सोच जज़्बात नयी है।।१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कहीं अनमनी हिकारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किसी की कोई शरारत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यथा भाव सब चलते रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भी तो कोई चाल नयी है।।२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी -अभी तो मिले हुए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल सभी जो खिले हुए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माली का झुकना डाली सम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल -फूल की बात नयी है।।३।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांव -गांव में पड़े हैं झूले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्वस्थ नीम बरगद हैं फूले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राची से चल पड़ी बयार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुवा की ललकार भयी है।।४।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गावें कजरी और मल्हार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति की यही पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया संग बुढ़िया है नाचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवारास की रास नयी है।।५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की सिन्दूरी सन्ध्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रधनुष के मान बढ़ाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति की यह छटा मनोहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगती जैसे नयी नयी है।।६।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव- शक्ति का है आराधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम सावन का यह नर्तन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं वृष्टि अतिवृष्टि कहीं पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुखरित आंखें चार भयी है।।७।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन यहां पर कौन बताए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्ञा सबको राह दिखाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तरमन का यह अनुशीलन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन बन्धु की कृपा भयी है।।८।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-कृष्ण मुरारी पाण्डेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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