प्रेम का दीप जला तो नमन हो गया।

तम के सीने जले तो हवन हो गया,

दीप से दीप जले तो चमन हो गया।

द्वेष का अंत हुआ तो अमन हो गया,

प्रेम का दीप जला तो नमन हो गया।

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33 मिनट पहले