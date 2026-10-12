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माँ दुर्गा, मैं चाँद हूँ तेरे छोटे से लाल

Kc Sadhu

Kc Sadhu

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमो नमः।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ स्कंदमाता, जय माँ कात्यायनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ सिद्धिदात्री, जय जय माँ दुर्गा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में शीश झुकाएँ, मैं तेरे दास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरी शक्ति माँ, तू ही मेरी आस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, मैं चाँद हूँ तेरे छोटे से लाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी कृपा मुझ पर भी कर दे माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चाहिए दुनिया की धन-दौलत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनी भक्ति का वर दे माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दर पर जो आए माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्धार उसका हो जाए माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके जीवन में अँधियारा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बनकर उसकी ज्योति आए माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके मन में कोई पीड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू उसकी हर पीड़ा हर ले माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके घर में सुख की कमी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू खुशियों से आँगन भर दे माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके को राह दिखाए माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल को शक्ति दे जाए माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखियों के आँसू पोंछकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का आँचल फैलाए माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी महिमा सबसे न्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही जग की पालनहारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में जो झुक जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी नैया पार लग जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माता दी, जय माता दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय माँ जगदंबे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दर से कोई खाली न जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ सबकी झोली भर दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दर पर जो आए माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्धार उसका हो जाए माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा जिस पर हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जीवन धन्य हो जाए माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ दुर्गा… जय माँ भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जगदंबे माँ, जय शेरावाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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