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बाबा नहीं आयेंगे

kavita Chouhan

kavita Chouhan

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                            बाबा घर से चले जायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ना यूँ वापस आयेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा कहके ना बुलायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलौने घर नहीं लायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया ये घर आज सूना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा पड़ा मेरा खिलौना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कभी नहीं दिखलायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा घर से चले जायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों में गूंजती हँसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर पर आशीष की छाँव बसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आँख में आँसू आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा बाबा की याद दिलाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा का बिस्तर पड़ा खाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवाइयों की वो अलमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी किताबें अधखुली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंबाकू की इक डिबिया मिली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी ठहाके थम जायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा ये घर छोड़ जायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँगली कौन पकड़ पायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार कौन ले जायेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा चुप से क्यूँ लेटे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली आँखों में समेटे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा मुझसे करो ना बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्से सुनाओ हँसते गाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा मेरी आवाज़ सुनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा बाबा कह पुकारती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें वो जो खुली पड़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अब भी है दुलारती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ लगी है घर में सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो गये गगन से सितारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को रोते बिलखते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ सब चल दिये अकेले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेज पर पड़ी कुछ सिलवटें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात जब बदलते करवटें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेज खाली रह जायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा अब कभी ना आयेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- कविता चौहान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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