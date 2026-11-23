वैसे मैंने भी तुमको न पाया सनम।

शीत बढ़ने लगी है तुम्हारी कसम,

याद तेरी-रे सजना बहुत आयेगी।



इस नये साल पर मेरी आँखें हैं नम,

तेरा तोहफा भी मुझको है भाता नहीं।

इस हृदय में तड़प है बड़े जोर की,

कैसा तड़पा कहाँ अब है जाता नहीं।



सोचती हूँ कहाँ ये चली जिन्दगी,

रोती आँखियाँ कहाँ पे ठहर जायेंगी।



तुम तो मेरी लकीरों में ऐसे बसे,

जैसे राधा ने कान्हा बनाया सनम।

ना कि राधा ने पाया है कान्हा सुनो,

वैसे मैंने भी तुमको न पाया सनम।



जिस तरह गीत कान्हा के गढ़ते रहे,

आने वाली ये पीढ़ी मेरे गायेगी।

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एक घंटा पहले