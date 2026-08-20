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वैदेही अब धाम पधारो

कवि भानु

कवि भानु

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                            वैदेही अब धाम पधारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय पटल की पीड़ा हर लो सूने कक्ष संवारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौशल्या की बुझी है आशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल है सरयू की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नगर जनों को घोर निराशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन तपस्या को तज कर अब आकर पार उतारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंटक पथ पर कोमल काया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती धूप न कोई छाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख व्यथा यह मन भर आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन के उजड़े सूनेपन से बाहर पग अब धारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नृप के कठिन नियम सब माने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने निज कर्तव्य पहचाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब व्याकुल प्राण ये जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मुकुट की अग्नि शांत कर शीतल नेह दुलारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य हुआ है अवध का आँगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता है प्राणों का स्पंदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो मेरे मन का क्रंदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज चरणों की पावन रज से धरती आज निखारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने हैं सब राज महल ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटे नहीं कटते हैं पल ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु बहाते हैं जल थल ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर्मन की इस ज्वाला को आकर आज निवारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाई है घनघोर उदासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोती है यह नगरी प्यासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल है हर अवध निवासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजधर्म के इस बंधन से मुझको आज उबारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी है सरयू की जल धार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तज बैठी नगरी शृंगार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता है अब सकल परिवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकुल मेरे इन प्राणों को आकर आज पुकारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने हैं सब राज द्वारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिनता हूँ मैं नभ के तारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों हैं विधि के हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरान हुए इस जीवन में फिर से प्राण संचारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैदेही अब धाम पधारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय पटल की पीड़ा हर लो सूने कक्ष संवारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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