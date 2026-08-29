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शब्द बनूं मैं अर्थ बनो तुम

कवि भानु

कवि भानु

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शब्द बनूं मैं अर्थ बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत बनूं मैं भाव बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे इस एकाकीपन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मधुर ठहराव बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनूं मैं अर्थ बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सरिता की व्याकुल धारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सागर की गहराई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं विरह की तपती दोपहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सावन की पुरवाई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास जनम की बुझ जाए जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार का वो पड़ाव बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनूं मैं अर्थ बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कोरे कागज़ की कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उसका श्रृंगार बनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्पंदन हूँ इस हृदय का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही मेरा प्यार बनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बिखरी सी लहरों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत सुखद सा बहाव बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनूं मैं अर्थ बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रजनी की ओस सरीखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भोर का पहला राग बनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बाती सी जलती जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पावन दीपक की आग बनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्द हवा के इस मौसम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलता हुआ अलाव बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनूं मैं अर्थ बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देह बनूं तुम प्राण बनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं श्रद्धा तुम भगवान बनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिट्टी की मूरत कोरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे अंदर जान बनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भँवरों में फँसती नैया की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार लगाती नाव बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनूं मैं अर्थ बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत बनूं मैं भाव बनो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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