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कुंकुम की बौछार

कवि भानु

कवि भानु

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                            गीत -कुंकुम की बौछार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राची के प्रांगण में उतरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंकुम की बौछार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस नहाए पत्तों ने अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया नया शृंगार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन तपस्या में बैठे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरुवर ध्यान लगाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन परी ने आ चुपके से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन्त्र नये दोहराए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रमरों की टोली ने छेड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अद्भुत राग मल्हार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतनता के स्वर में बहती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों की जलधार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले नभ का अक्स नदी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल पर उतरा ऐसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम तत्व ने निज हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग उँडेले जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहर लहर पर लिख दी रवि ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरणों की मनुहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलकित होकर तट की माटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँट रही है प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाल डाल पर विहग मण्डली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगी सुनाने गाथा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्प परागों से सुवासित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महक उठा वन माथा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण कण में है व्याप्त ईश का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदभुत सा विस्तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तर्मन में गूँज उठी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनहद की झंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रभात केवल अम्बर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं एक रंगोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल चक्र ने पन्नों पर जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई इबारत खोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम के बादल छँट गए सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला ज्ञान का द्वार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा तिमिर तो जगमग है अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतन का दरबार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि एवं गीतकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धौलपुर राजस्थान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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