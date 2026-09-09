आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ghangor sringar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

घनघोर श्रंगार

कवि भानु

कवि भानु

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            रूप की निधान बाला, षोडश शृंगार साजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रति काटे उंगरी को, देख छबि भाल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामदेव अस्त्र डारे, नैनन के बान आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौंह की कमान तने, चाल है मराल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंद कली दंत सोहे, अधर प्रवाल जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद मुसकान देख, सुधि नहिं काल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन तरंग उठे, अंग अंग आभा जगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रमुखी देख फीकी, दीप्ति सुर बाल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागिन से काले केश, लटें जब लहराएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुध बुध खोए देव, छबि रस धार सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटि है केहरी जैसी, लचक बदन माहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायल की रुनझुन, बजत सितार सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौलह सावन बीते, मादकता अंग में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदिर सुगंध उड़े, नवल बहार सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामदेव शीश नावे, देखत ही हुस्न आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मा ने गढ़ी है कृति, स्वर्ग अवतार सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप की अनूप सुधा, छलके कपोलन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनन की कोर देख, खंजन लजाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाल पर लाल बिंदी, भोर की अरुन प्रभा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख के विलास रति, शीश झुक जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर गुलाब दल, हास्य में बसंत खिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम भी कटाक्ष देख, पीर मीठी पाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग अंग दामिनी सी, दीपति बिखेर रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप का अथाह सिंधु, ज्वार ले के आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाल में तरंग जैसे, मलयज वायु चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायल की रुनझुन, मधु रस घोलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूंघट की ओट से जो, लाज से झुकाए नैन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की पहेली मूक, नैनन से बोलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटि की लचक देख, नागिन भी खाए मात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताल दे अनंग स्वयं, हंसिनी सी डोलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे शिल्पकार कोई, स्वर्णिम महल गढ़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप की शिखा सी सज, प्रेम द्वार खोलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंचन सी देह सजे, चंपई सुगन्ध उड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख छबि देवों का भी, टूटता गुमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चितवन तीखी ऐसी, बेधती है पार उर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम के निषंग नहिं, ऐसे तीखे बान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर पके हैं बिम्ब, मोती सी दशन पाँति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसकान देख योगी, बिसरता ध्यान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवल किशोर वय, रोम रोम दीप्ति जगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टिकर्ता की कला का, सजीव प्रमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन के मेघ जैसे, बिखरी है केश राशि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगरी चबात रति, मन में मलाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदमाती भई देह, अंग अंग रस भीगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप की अगन उठे, अद्भुत कमाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदिरा पीकर जैसे, मतवाली चाल चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायल के घुंघरू ही, करते बेहाल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारकर मन्मथ भी, बाण छोड़ दूर खड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग की अप्सराएँ भी, पूछती सवाल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree