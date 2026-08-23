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चेतना का दीप

कवि भानु

कवि भानु

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                            माया के इस घने तिमिर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-सुधा छलकाने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों के निर्जन स्पंदन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना का इक दीप जलाओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्रह-नक्षत्रों के मौन नाद से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का अनुराग मिलाओ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृगतृष्णा को सत्य मानकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत अपने विश्वास गिराओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति निरन्तर है वन्दन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब एकांत का चित्र उकेरो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो श्वासों की तूलिका लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का कोई रंग सजाओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्तिष्क के संशय को तजकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा को कुछ तो समझाओ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्कशास्त्र के जड़ सूत्रों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा के कुछ फूल चढ़ाओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हठधर्मी इस काल-चक्र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर नश्वरता की पृष्ठभूमि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाश्वत जीवन की प्रत्याशा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्य-प्रतीक हृदय में बसाओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाकाल ने सौंपी हैं जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाधाएँ, उन पर मुस्कराओ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मांडों के भाल-पटल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन प्रार्थना को पहुँचाओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीती प्यास लिये मुट्ठी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औंधे पड़े मनोरथ के घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना अर्थ की इस तृष्णा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा का इक मेघ झुकाओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौतिकता के कोलाहल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-पाश से स्वयं को बचाओ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म-यज्ञ की इस वेदी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की समिधा जलाओ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशाहीन इस अन्धकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम-ज्योति का ध्यान धरो जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभूति के अक्षर गढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्ति का पावन गीत सुनाओ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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