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भावों से शृंगार करो तुम

कवि भानु

कवि भानु

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                            काल-गरल की कड़वाहट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत-कलश मथने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतस के सूखे उपवन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों से शृंगार करो तुम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृगतृष्णा के स्वर्ण-मृगों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम के बाण चलाना छोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतरंगी इन माया-जालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से अब मोह हटाना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-चुम्बी अट्टालिकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठा दम्भ भर रही हैं जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींव के उस एकाकी पत्थर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का तो कुछ सत्कार करो तुम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर-अक्षर ज्ञान बाँचकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडित तो बन गए जगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु हृदय की कोरी पोथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँच न पाए तुम मतिभ्रम में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द-जाल के कोलाहलों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन की वीणा जब भी बाजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरात्मा के उस स्वर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा से स्वीकार करो तुम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालचक्र के क्रूर भाल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय-तिलक यदि अंकित करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो विपदा के तूफानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखो तुम अडिग विचरना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिकूलताओं के शिखरों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य का सूरज जब भी चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस स्वर्णिम आभा से अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज का अब विस्तार करो तुम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की बंजर धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह की बदली जब भी बरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के इस महाकाव्य में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छंद नए रचने को तरसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा के इन खारे जल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोकर मन के सारे कलुष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तर्दृष्टि जगाकर अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य का साक्षात्कार करो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भानु शर्मा रंज
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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