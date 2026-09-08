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मन का कुरूक्षेत्र

Kashish Walia

Kashish Walia

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                            मन का कुरुक्षेत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मेरा वजूद होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मेरी भी पहचान होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जिन आँखों में चिंता और आँसू हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उन्हीं नेत्रों में मेरे लिए सम्मान होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भले ही मैं कमजोर हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कल मैं अपार शक्तिशाली होंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भले ही मन में शंकाएँ अनेक हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक दिन सब सार्थक प्रतीत होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सवाल है मेरे अस्तित्व पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक दिन जग में मेरी कीर्ति होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है मानो हार रही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिश्रम से नहीं, किताबों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि खुद से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की इन बेड़ियों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल उठने वाले प्रश्नों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं कभी सफल हो पाऊँगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी कोई पहचान होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा वजूद और मेरी शान होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ये मन अर्जुन बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेकारण शंकाओं से घिरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मानो मन मेरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मन के वश में हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ये जीवन बेकार लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वही श्री कृष्ण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन के सारथी बन कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे अर्जुन, किस हेतु बता तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस समय असमंजसता को प्राप्त हुआ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग मिलेगा न, कीर्ति बढ़ेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों तू इस रणभूमि से भयभीत हुआ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अज्ञानता छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी शरणागत हो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोक न कर, मेरी भक्ति में खो जा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र हैं खिलौने, युद्धभूमि है खेल का आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षत्रिय तो होते हैं युद्धप्रिय स्वभाव के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म केवल तेरे अधिकार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बस अपनी निष्ठा से कर्म किए जा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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