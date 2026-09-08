आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Selfless Devotion
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

समर्पण

Kashish Walia

Kashish Walia

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            “समर्पण”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन आँखों का एक-एक अश्रु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ आपके लिए बहे, मेरे प्रियतम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब इस जीवन की एक आप ही आस हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का सहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मनोभूमि के सारथी आप ही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको ही अपना सर्वस्व माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको ही अपना तन-मन समर्पित किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपसे ही ये ज़िंदगानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आपसे ही सब नाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो आपके ही वियोग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीर बहाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके बिन ये जग सूना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आप हो तो सब पूरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही मेरे भ्राता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही मेरे स्वामी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप मेरे रोम-रोम में बसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप तो अंतर्यामी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ अगर निर्बल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आप सर्वशक्तिशाली हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ यदि अपूर्ण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आप सर्वगुण-संपन्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपूर्ण जगत के स्वामी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपसे ही ये देह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आपसे ही ये श्वास, प्रभु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको ही समर्पित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आत्मा और मेरा मन, प्रभु।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree