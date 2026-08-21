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मैं और मेरे सपने

Kashish Walia

Kashish Walia

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                            मैं और मेरे सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिद्दी सी, पागल सी थी मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को लेकर कुछ दीवानी सी थी मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पाने का जुनून इस कदर सवार था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खुद से ही अनजान थी मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार मुझे मंजूर नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकना मैंने सीखा नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मंजिलों पर फतह हासिल करना ही लक्ष्य मेरा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे स्कूल का टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान लगाकर मेहनत करना मेरी फितरत में था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वक्त ने करवट ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन के सपनों से दिल टूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद पर से भरोसा छूटा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की डोर छूटी और छूटे अरमान सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में जो ठाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके विपरीत ही निकले परिणाम सारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी प्रभु की माया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा यह जीवन का अंधकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके समक्ष लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जीवन ही बेकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का यह रुख भी अनोखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान का एक झोंका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपने और पराए की लकीर भी बतलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब फिर से खुद को समझ रही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर पहलू को करीब से परख रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते बदलकर फिर उठ रही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले से कुछ बदली सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब फिर खुद को समझ रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब डर नहीं मंजिल का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पथ पर फैले काँटों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं अपराजिता बन गई हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न डर चुनौती का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न चिंता परिश्रम की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भय समय के चक्र का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न चिंता किसी और बात की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अब प्रभु पर सब सौंप दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो न था अपने बस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले से कुछ अधिक समझदार बन गई हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य और संघर्ष का कवच धारण कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष्णु के सुदर्शन चक्र सी तेजस्वी बन गई हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लक्ष्मी जैसी शांत और स्थिर बन गई हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले से मैं कुछ बदल गई हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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