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खेला ही खेला

कौशलेंद्र

कौशलेंद्र

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                            वे बनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जातियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ऊँची, कोई नीची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बहुत नीची, कोई सबसे नीची
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर करते हैं प्रोत्साहित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुगंधित समीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"नीची" से "ऊँची"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और "ऊँची" से "नीची"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जातियों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हुये नृत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बलिया की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरिया वाली नचनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बनारस की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलखाती बाई जी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत राजप्रिय खेल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादशाह, बेगम, गुलाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक भीड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संख्याओं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक से दस तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आवश्यक नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सर्वशक्तिमान हो बादशाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बेगम ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गुलाम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हुकुम की दुग्गी भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपकरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके हर खेला के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षविहीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछी बस नाम के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार तुरुप का पत्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाल कर उबाल दिया गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की गंदी गंजी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पत्ता भी तो नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय का पत्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पी तो रहे ही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी, तुम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सरकार के सचिव भी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खेला और भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे खोदते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाइयाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरी, बहुत गहरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ इस तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बन जाते हैं पर्वत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक खाई के पार्श्व मेंं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने ऊँचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हो जाते हैं वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अलंघ्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं जा सकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर से उधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उधर से इधर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर प्रारंभ होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योजनाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकृत होती हैं धनराशियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे कि सुगम हो आवागमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर से उधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उधर से इधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किये बिना समतल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाइयाँ और पर्वत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे इसे ही कहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समानता, सामंजस्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकहितकारी योजना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भी बहुत कुछ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हाँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन में तेल कुछ कम कर देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे बचा सको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलाने एक दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जन्मदिन पर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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